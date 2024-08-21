Специалисты банка ВТБ выявили новую схему мошенников.

Теперь преступники берут в аренду у так называемых дропов банковские карты, чтобы выводить на них похищенные деньги.

— Раньше злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления, — рассказали представители ВТБ.

Отмечается, что мошенники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях — на них жертву просят перевести деньги. Сторонние карты мошенники берут в аренду у простых пользователей («дропов»), убеждая их, что это безопасно, передает РИА Новости.

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что мошенники могут притвориться, что случайно перевели деньги. Также они могут использовать эту схему для отмывания денег, переведя средства на другой счет, не тот, с которого они поступили.