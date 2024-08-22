Экономисты рассказали, какие продукты подешевеют в сентябре

С начала осени могут подешеветь овощи и зелень, рассказал «Финансы Mail» экономист Александр Иванов. По его словам, в регионах, которые не пострадали от заморозков или засухи, почти не вырастет стоимость груш или яблок.

Эксперт объяснил, что с сентября подешевеют морковь, картофель, свекла, лук, огурцы, томаты, салат, петрушка и укроп. Экономист Евгения Жукова добавила, что снизятся цены на сезонные овощи: баклажаны, кабачки, болгарский перец, тыкву, кукурузу и бобовые. По ее мнению, цены упадут на 3–5% по сравнению с июлем и августом.

Снижение стоимости этих продуктов может быть связано с поставкой овощей из Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана. Кроме того, подешевеют российские арбузы, дыни, а также виноград, инжир и сливы.

Ранее кандидат экономических наук Евгения Жукова рассказала, что до конца 2024 года может подорожать кофе. По ее словам, цена на этот товар вырастет на 6–8%.

До этого два из трех крупнейших отечественных производителей пива и других слабоалкогольных напитков — ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес» — решили поднять цены на свою продукцию. Компании не назвали конкретные позиции и точный процент индексации, но пообещали представить новые прайс-листы.