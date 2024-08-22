Экономисты сообщили о нестандартном росте неравенства доходов в России

В России зафиксирована устойчивая тенденция на увеличение уровня неравенства в доходах и потреблении, при этом уровень бедности в стране сократился до рекордно низкого уровня в 8,5%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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Согласно аналитической записке «Благосостояние населения: неравномерный рост» организации, указанный тренд обычно характерен при разнонаправленном движении уровня доходов бедных и богатых. Так, эксперты назвали ситуацию нестандартной.

В публикации сообщается об увеличении в стране реальных доходов в 2023 году. Рост составил 5,6%. За первые шесть месяцев 2024-го он достиг 7,4%. Эксперты указали на почти двукратное увеличение доли граждан, которые зарабатывают более 100 тыс. руб. в месяц. В других группах россиян изменения были не столь значительны.

Ситуация может быть обусловлена опережающим ростом доходов высокооплачиваемых сотрудников в связи с нехваткой рабочих рук, полагают эксперты. По их словам, за счет появления категорий граждан с опережающим ростом доходов могут образоваться новые группы в среднем классе.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что в России с 1 октября будет повышена заработная плата работников федеральных государственных учреждений. Ежемесячный оклад поднимут на 5,1%.