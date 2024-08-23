В РФ захотели изменить правила выплаты пособий по безработице предпенсионерам

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, изменяющий правила выплаты пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста. Предлагается выплачивать их либо до момента трудоустройства, либо до наступления срока получения пенсии, в зависимости от того, что произойдет раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, период выплаты пособия предпенсионерам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавши началу безработицы, не может превышать одного года.

Глава СРЗП Сергей Миронов подчеркнул, что россияне предпенсионного возврата являются одной из наиболее социально уязвимых категорий граждан, их сокращают в первую очередь или урезают зарплату, а новую работу найти затруднительно.

«А им даже идти жаловаться некуда, потому что работодатели всегда найдут "веское" объяснение, почему им не подошел работник предпенсионного возраста», — сказал парламентарий.

Он добавил, что многие предпенсионеры живут на иждивении детей или тратят свои сбережения, а если нет ни того, ни другого, существуют впроголодь, ожидая наступления пенсионного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для нескольких категорий граждан. Закон устанавливает прибавку к пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы. Выплата в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией будет устанавливаться в беззаявительном порядке.