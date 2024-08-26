В ЦБ рассказали, когда будет принят закон о жилищных вкладах

Законопроект о запуске жилищных вкладов могут принять до конца года. С таким заявлением в беседе с «Известиями» выступил статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

Собеседник издания указал на высокую стадию подготовки документа в Госдуме. Банк России постарается, чтобы законопроект «побыстрее увидел свет», отметил Гузнов. Речь идет о появлении в стране системы, при которой предполагается активное участие человека в формировании первоначального взноса по ипотеке, пояснил статс-секретарь.

Новый механизм предполагает, что человек сможет требовать от банка предоставления ипотечного кредита, если он ответственно подходит к накоплению средств на покупку квартиры и аккумулирует определенную сумму, подчеркнул собеседник. Что касается сроков таких вкладов, то банки будут определять их сами, заявил Гузнов.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сообщил изданию, что стандарт ипотечного кредитования пресечет ряд практик банков по обходу макропруденциальных надбавок и требований программ господдержки.