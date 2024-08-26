Россияне за рубежом смогут дистанционно подтвердить право на пенсию

У граждан РФ, проживающих в других странах, появится возможность использовать биометрию при прохождении процедуры подтверждения права на получение пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

В аппарате сообщили о запуске соответствующего сервиса на портале «Госуслуг». Так, во вкладке «Ведомства» требуется открыть раздел «СФР» и выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ». Сначала вносятся данные о месте проживания, после чего сервис предлагает пользователю подтвердить личность по биометрии. Затем заявление будет сформировано.

Подчеркивается, что оно подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ». Для получения доступа к услуге пользователь должен зарегистрировать подтвержденную биометрию.

Предполагается, что благодаря новому сервису пенсионеры будут освобождены от необходимости очного подтверждения статуса в загранучреждениях МИД России.

Ранее проживающим за рубежом россиянам было необходимо ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии в очном формате. Теперь же подтвердить право на выплату можно дистанционно.