Путин рассказал о росте зарплат в России

Зарплаты в России в реальном выражении за первые пять месяцев текущего года выросли на 10,1%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Глава государства указал на сохранение в стране рекордно низкой безработицы. По его словам, в июне она составила 2,4%. Как уточнил Путин, доходы бюджета РФ за 7 месяцев составили 20 трлн рублей, что показывает рост на 36% к уровням аналогичного периода прошлого года. Он также сообщил о сильном потребительском спросе в России.

Совещание проводится в режиме видеоконференцсвязи. Его участниками стали, в частности, представители кабмина и Центробанка.

Путин сделал заявление о ситуации в российской экономике

Ранее «Известия» со ссылкой на данные аналитиков кадровой компании UTEAM сообщили, что в России наблюдается увеличение уровня предлагаемых управленцам зарплат. Рост показателя за первую половину года составил 25–30%. Так, по России в целом им предлагают около 140 тыс. рублей, в Москве - не менее 200 тыс. рублей.