В Госдуме предложили меры для снижения цен на цветы

В России предложили меры для снижения цен на цветы перед 1 сентября. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Он предложил ввести государственное регулирование цен на цветы и увеличить внутреннее производство цветов, чтобы стабилизировать их стоимость на рынке.

Арефьев обратил внимание на резкий рост цен на цветы в преддверии нового учебного года. В период с 1 по 20 августа стоимость букетов в разных регионах России увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1788 рублей. Выросли цены и на отдельные виды цветов: розы подорожали на 9%, до 170 рублей за штуку, а хризантемы — на 18%, до 195 рублей за штуку.

Он отметил, что дефицит на цветы в России возник из-за сокращения поставок из Европы, и теперь основными поставщиками стали ЮАР и Турция, однако этого недостаточно для удовлетворения спроса. Депутат предложил активно развивать цветочное производство в России в летние месяцы, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить рынок необходимым количеством цветов.

До этого стало известно, что 17,7% опрошенных не будут покупать подарки и цветы учителям. Похожие цифры касаются и других покупок: 17,4% респондентов откажутся от покупки школьного портфеля или сумки, 16,5% не планируют приобретать школьную форму и обувь, а 10% — новые тетради и канцелярские принадлежности. Каждый третий покупатель (32,1%) собирается приобрести все необходимые вещи, а 34% не планируют экономить на каких-либо статьях расходов.