Мошенники воруют аккаунты в Telegram на фоне ареста Дурова

Мошенники, воспользовавшись арестом основателя Telegram Павла Дурова, выдают себя за «службу поддержки» и предлагают «сохранить личные данные». Как обезопасить себя от взлома, рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич.

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«Впоследствии с него могут рассылать сообщения близким с просьбой дать денег, шантажировать приватной информацией и даже проникнуть в банковские приложения жертвы, лишив ее всех накоплений», – отметил эксперт.

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По информации Гулевича, мошенники начинают массовую рассылку фишинговых сообщений, например, о грядущих изменениях в мессенджере или утечке данных. В сообщении содержится ссылка для входа в аккаунт, и если пользователь выполнит инструкцию, мошенники получат доступ к его переписке, фотографиям, видео и другим личным данным. Эксперт призывает россиян быть бдительнее и не поддаваться уловкам злоумышленников, передает «Прайм».

Ранее на фоне недавнего ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев предложил внедрить в России собственный мессенджер, который был бы защищен от вмешательства зарубежных спецслужб. Его слова приводятся в телеграм-канале СПЧ.