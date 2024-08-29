Россиянам предрекли снижение реальных доходов

Реальные доходы россиян снизятся на 2–3 % в 2024 году и на 1–2 % – в 2025. Причину падения доходов граждан объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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«Инфляция в России существенно превысила целевой уровень 4 % и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 6,5–7 %. Это означает, что реальные доходы россиян снижаются, так как номинальные зарплаты не успевают за ростом цен», – отметил финансист.

По словам Антонова, это означает, что покупательная способность снижается. Эксперт подчеркнул, что в таких условиях падает и уровень жизни населения.

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В настоящее время фактическая инфляция оценочно достигает 15–21 % в годовом выражении. По прогнозу Антонова, эта тенденция сохранится и в 2025 году при сохранении высокой ключевой ставки (14–16 %), так как это будет сдерживать рост экономики и доходов населения. Преодоление инфляции и возвращение ее к целевому уровню в 4 % ожидается только к 2027 году, передает «Газета.Ru».

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что стандартный набор канцелярских принадлежностей для школьников подорожал в России на 6–7 % по сравнению с прошлым годом и это вполне укладывается в рамки инфляции.