Средний чек на покупку цветов: как изменились цены за год

В России наблюдается рост среднего чека на цветы на 15–17%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на крупных представителей этого бизнеса.

Данные были подтверждены в компании «Платформа ОФД». В среднем букет на 1 сентября обойдется в сумму до 3,5 тыс. рублей, говорится в публикации. По словам участников рынка, среди факторов, влияющих на цену, - инфляция, удорожание импорта, рост затрат на логистику и летняя жара. В список самых популярных букетов вошли георгины, подсолнухи, гладиолусы и розы.

По словам руководителя команды сопровождения селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Алексея Белкина, в прошлом году в августе года средний чек на цветы составлял 3028 рублей, а сейчас - 3540 рублей. Цены изменились из-за инфляции и изменения предпочтений клиентов, которые все чаще стали выбирать более дорогие и сложные композиции цветов как часть крупного подарка, пояснил собеседник.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN сообщили, что в России зафиксировано снижение среднего чека покупки в категории школьной формы для девочек. Показатель уменьшился на 21%. Набор из блузки, платья, сарафана, юбки и брюк в 2024 году обойдется в 8625 рублей.