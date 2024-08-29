Россиянам стали отказывать в кредитных каникулах

Российские банки стали гораздо чаще отказывать клиентам в кредитных каникулах. Об этом со ссылкой на данные Центробанка РФ пишут «Известия».

В первом полугодии кредитные организации отклоняли 9 из 10 заявок — граждане получили отказ банков по 163 тысячам обращений из 181 тысячи. Главной причиной такого решения становилось превышение максимального размера ссуды, установленного законом, из-за этого отклонили 89 процентов заявок в первом квартале и 88 процентов — во втором. Банки также могли отказаться пойти навстречу заемщику, если его жизненная ситуация не признавалась трудной по закону.

По действующим нормам заемщик может обратиться за кредитными каникулами один раз за весь срок действия кредита при сокращении своего дохода (более чем на 30 процентов за последние два месяца по сравнению со средним заработком предыдущего года) и один раз — если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Продолжительность таких каникул — до шести месяцев, в это время банки не начисляют штрафы и не имеют права взыскивать предмет залога.

При этом для предоставления послаблений размер кредита не должен превышать установленный максимум — 1,6 миллиона рублей для автокредита, 450 тысяч рублей для потребительских кредитов и 150 тысяч рублей для кредитных карт. Для ипотечных каникул размер ссуды должен быть менее 15 миллионов рублей.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, большое число отказов в кредитных каникулах связано с тем, что механизм недостаточно отлажен. К тому же максимальные пороги размера займов занижены и не учитывают инфляцию, добавила она. По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, текущего лимита не хватает, даже несмотря на его повышение с 2024 года. Например, средний размер кредита на автомобиль сейчас составляет 1,9 миллиона рублей.

Представители банков отметили, что отказать в кредитных каникулах также могут из-за некорректных документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, например, если снижение дохода окажется менее 30 процентов. В Центробанке также напомнили, что помимо государственной, многие кредитные организации предлагают свои программы реструктуризации займов, которые помогут справиться с временными финансовыми трудностями. Разница между ними в том, что по госпрограмме при соблюдении условий каникулы оформить обязаны, а по внутрибанковской — решение остается на усмотрение банка, объяснили эксперты.

Число заявок россиян на реструктуризацию кредитов по итогам первой половины 2024 года выросло до 1,67 миллиона. По данным ЦБ, 1,48 миллиона заявлений граждан пришлось на изменения условий кредитных договоров по собственным программам банков. За 6 месяцев российские банки провели почти полмиллиона (497 тысяч) реструктуризаций займов физических лиц на общую сумму 262,9 миллиарда рублей.