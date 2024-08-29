$91.45+0.01101.77-0.31
Почта

Турецкий госбанк перестал открывать рублевые счета

Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать рублевые счета. Об этом со ссылкой на заявление сотрудников филиала организации сообщает РИА Новости.

Турецкий госбанк перестал открывать рублевые счета
© Shutterstock

«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — заявили в банке, не раскрыв причин такого решения. На сложности с открытием рублевых счетов пожаловались также предприниматели из РФ, ведущие бизнес в Турции. Ранее Ziraat предоставлял такую возможность своим клиентам с гражданством РФ при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в республике.

Частные турецкие банки отметили, что открыть рублевые счета теоретически возможно при наличии депозита, но государственные кредитные организации отказываются это делать. Клиентам, у которых уже оформлен счет в рублях, они предлагают конвертировать средства в турецкую лиру.

Ранее стало известно, что банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если они не следуют затем в ту страну, откуда прошел платеж. По словам одного из участников рынка, в целом через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией — 1-3 процента.

Личный счет