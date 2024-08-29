Россияне заплатили за школьные товары миллиарды рублей

Больше 13 миллиардов рублей потратили россияне, решившие в июле и августе купить в интернете школьные товары. Такие данные собрали аналитики дата-платформы First Data. Результаты их исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что 46 процентов от всех этих покупок пришлось на школьную форму. Речь идет о шести миллиардах рублей. На второй позиции — электронная техника (34 процента, или 4,5 миллиарда рублей). В то же время на книги и канцелярские принадлежности пришлось только 10 процентов.

Кроме того, 42 процента всех онлайн-продаж школьных товаров совершили в Москве и Московской области (27 процентов), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (10 процентов) и Краснодарском крае (5 процентов).

Если говорить о том, сколько в среднем на одного ученика потратили родители, закупавшиеся в 2024 году в Сети, то окажется, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области речь идет о сумме в 15 тысяч 472 рубля, в Москве и Московской области — 14 тысяч 729 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 12 тысяч 610 рублей, в Чукотском автономном округе — 11 тысяч 956 рублей, а в Карелии — 10 тысяч 772 рубля.

Самые скромные траты зафиксированы в Тыве — 811 рублей, Дагестане — 593 рубля, Крыму — 370 рублей, Чеченской Республике — 338 рублей и Республике Ингушетия — 255 рублей.

В июле в Москве средняя цена школьной формы выросла на 54 процента, если сравнивать с августом. В Санкт-Петербурге рост составил 31 процент, а в регионах — 12 процентов. Из канцелярских принадлежностей в последнем месяце лета сильнее всего подорожали тетради — на 15 процентов. Ластики и точилки выросли в цене на 7 процентов.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, минимальная цена базового набора школьных канцтоваров, включающего в себя тетрадь, дневник, альбом для рисования, авторучку, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейку, опустилась за последние 12 месяцев на 7,2 процента, или до 415 рублей.