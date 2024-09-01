Россияне начали массово покупать железо для майнинга

После принятия закона о легализации майнинга россияне стали в 10 раз чаще покупать железо для добычи биткойнов

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В России резко возрос интерес граждан к оборудованию для майнинга криптовалюты. За последние недели спрос на такое «железо» увеличился в десять раз, и эксперты связывают этот скачок с новым законом, который легализует майнинг. Этот закон, подписанный 8 августа и вступающий в силу 1 ноября 2024 года, создал правовую базу для этой деятельности, которая до этого времени переживала сложные времена.

До принятия закона майнинг сталкивался с серьёзными проблемами: падение цен на криптовалюту и негативные ситуации, такие как долги перед поставщиками электричества, создали немало трудностей для майнеров. Новый закон вводит понятия, такие как «майнинг цифровой валюты» и «оператор майнинговой инфраструктуры», что, по мнению участников рынка, придаст этой сфере больше легитимности. Представители Ассоциации промышленного майнинга, компании BitRiver и дистрибьютора Chilkoot сообщили, что россияне начали активно искать информацию о майнинге и готовы инвестировать в необходимое оборудование.

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Статистика от Chilkoot показывает, что запросы на покупку майнингового оборудования возросли почти в три раза после новостей о легализации. В BitRiver также заметили, что с конца апреля спрос на их услуги увеличился. Главный специалист Ассоциации промышленного майнинга отметил, что прошедший халвинг биткойна, который обычно приводит к росту его цены, также подстегнул интерес к майнингу. Теперь, когда правила игры в отрасли стали понятными, многие, кто раньше сомневался из-за страха потерять оборудование, чувствуют себя увереннее.