Россияне потратили половину зарплаты на сборы детей в школу

Каждый четвертый работающий родитель (25 %) потратил на подготовку детей к школе менее 20 % своего дохода. Эту информацию обнародовали специалисты.

«Больше половины своей зарплаты потратили 14 % трудящихся родителей», – говорится в исследовании платформы «Авито Работа».

Согласно результатам исследования, 17 % родителей потратили на подготовку детей 36–50 % своего дохода, а 13 % – 5–10 %. Самые значительные расходы, как правило, были у родителей, чьи дети в этом году поступают в средние специальные учебные заведения (ссузы), передает ТАСС.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Напомним, как собрать ребенка в школу, подготовиться родителям и детям, остаться друзьями, сохранив личные интересы и авторитет, «ФедералПресс» рассказала телеведущая и многодетная мама Наталья Страшнова. Многие родители также спешат записать своих детей на дополнительные занятия, чтобы раскрыть их таланты, но лучше детей не перегружать, советует специалист.