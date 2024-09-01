MAED: iRU, ICL-OSiO и FPlus составили топ-3 российских брендов электроники

С начала 2024 года спрос на российскую вычислительную технику среди россиян увеличился на 90%. Такой вывод сделали аналитики онлайн-академии MAED, специализирующейся на маркетинге и входящей в образовательную компанию Ultimate Education. Исследование основано на маркетинговом анализе и опросе целевой аудитории. Аналитики связывают этот рост с активизацией маркетинговых усилий российских брендов и их выходом на рынок ритейла. По их мнению, более частое появление продукции перед глазами потребителей способствует укреплению доверия к брендам. "Российские производители уже давно активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект "Образование", в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков", – отнесла к числу причин роста популярности российской электроники генеральный директор Консорциума "Вычислительная техника" Светлана Легостаева. Среди самых популярных брендов вычислительной техники в России выделяются iRU, ICL-OSiO, FPlus, Kvadra и Depo. Спрос на товары российской вычислительной техники распределился следующим образом: – ПК (35%); – Ноутбуки (32%); – Планшеты (14%); – Мобильные телефоны (11%); – Периферия (8%).