Должники научились зарабатывать на высоких ставках по вкладам в банках

Заемщики научились зарабатывать на разнице между ставками по депозитам и ипотеке, а также на кредитных картах с льготным периодом. Эти схемы стали прибыльными благодаря высокой доходности вкладов и накопительных счетов. В результате все меньше людей погашают ипотеку досрочно, рассказали "Российской газете" в крупнейших банках страны.

В самом выгодном положении оказались те, кто оформил льготную ипотеку в первые два года после запуска программы по ставке 6,5-7% годовых, пока цены на жилье еще не достигли максимума. Доходов многих из таких заемщиков хватает и на ежемесячные выплаты по графику, и на досрочные платежи. После того, как ставки по депозитам в банке стали превышать ставку по кредиту в два раза и более, люди поняли, что торопиться погашать долг для них больше невыгодно.

Максимальная доходность по вкладам и накопительным счетам сейчас достигает 20-21% годовых. При этом большая часть ипотечного портфеля российских банков - это кредиты со ставкой 10% и меньше. При такой разнице досрочные платежи становятся нерациональными. По данным Центробанка, в первой половине 2024 года объем досрочных платежей по ипотеке снизился почти на 17% в годовом выражении. Тенденцию "Российской газете" подтвердили в МКБ, "Абсолют Банке", ПСБ, "Банке ДОМ.РФ", ТКБ и "Домклике".

"Менее активно досрочно погашают ипотеку клиенты, у которых кредит оформлен по госпрограмме со ставкой ниже 7% годовых. По кредитам со ставкой выше 14% сохраняется высокий уровень досрочного погашения. Заемщики с ипотекой по госпрограмме на свои свободные денежные средства в основном предпочитают не закрывать досрочно кредит, а размещать эти средства на депозит", - рассказал "РГ" директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич.

По наблюдениям Костюкевича, разница в ставках между депозитами и кредитами должна составлять не менее 4%, чтобы заемщики охотно направляли свои свободные средства не на досрочное погашение, а на депозиты. В его банке ипотечные кредиты со ставкой ниже 10% составляют около 70% портфеля.

"Мы тоже фиксируем снижение досрочного погашения ипотеки. Это связано с тем, что около 80% кредитов в ипотечном портфеле банка оформлено по ставке до 9% годовых, ежемесячные платежи по ним находятся на комфортном уровне. При образовании излишка денежных средств клиентам выгоднее размещать их на сберегательных продуктах, ставки по которым в нашем банке сейчас составляют до 19%", - сообщил "РГ" руководитель ипотечных продуктов "Банка ДОМ.РФ" Игорь Руденко.

Средняя ставка по ипотечному портфелю в этом банке на 1 августа составляла всего 6,1%, а доля кредитов со ставкой до 10% достигает 98%.

Люди с ипотекой по ставке 7-10% годовых вместо досрочного погашения теперь выбирают вклады.

Доля льготных программ в выдачах ипотеки в первом полугодии 2024 года по всему рынку в целом составила 74% при средней ставке всего 8,4%, обратил внимание управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"При ключевой ставке ЦБ в первом полугодии, равной 16%, дисконт средних ипотечных ставок по выдачам составляет более 7%. А сейчас ключевая еще выше - 18%. Конечно, людям выгоднее направлять свободные средства на вклады, чем на досрочное погашение ипотеки", - подчеркнул он.

Зарабатывать на разнице ставок можно и нужно, считает замгендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.

"Самое разумное в условиях высоких ставок по вкладам - это перестать досрочно погашать ипотеку и начать размещать излишек во вклад с пополнением на 3-6 месяцев или на накопительный счет. При хорошей платежной дисциплине заемщик к концу этого срока получит доход, который позволит сделать досрочный платеж на значительно большую сумму, чем обычно", - посоветовал он.

Люди, у которых нет ипотеки с низкой ставкой, тоже пытаются заработать на высокой доходности депозитов. Они оформляют себе кредитные карты с так называемым грейс-периодом, в течение которого долг перед банком можно погасить без выплаты процентов. Этот период может достигать трех-четырех месяцев. Свою зарплату люди кладут на короткий вклад или накопительный счет, а деньги тратят с такой карты, тем самым пользуясь деньгами банка бесплатно. Когда грейс-период заканчивается, они гасят долг, оставаясь в плюсе за счет начисленных процентов и начисленного кешбэка.

Так, если заемщик с доходом в 100 тыс. руб. воспользуется этой схемой, то за месяц получит около 1660 руб. дохода по накопительному счету, открытому под 20% годовых, и еще до 5 тыс. руб. кешбэка, рассчитали по просьбе "РГ" в "Почта Банке". Таким образом, схема с льготным периодом по кредитке способна приносить в среднем порядка 6 тыс. руб. и более дополнительного дохода ежемесячно, в зависимости от условий конкретного банка.

Поэтому с начала 2024 года спрос на кредитные карты с льготным периодом заметно вырос. Например, в ПСБ рост составил 20%.

Кроме того, карты с большим грейс-периодом россияне часто применяют, чтобы взять условно бесплатный кредит на оплату турпоездок, заметил глава дирекции розничных продуктов банковской группы ТКБ Алексей Глушенков.

"В 2024 году усиление интереса к кредитным картам мы отметили весной и в начале лета. Вероятно, многие клиенты рассматривают этот продукт в качестве источника финансирования предстоящих путешествий, оплата которых часто происходит за продолжительное время до отпуска", - пояснил он.

Банкиры соглашаются раздавать людям бесплатные займы на несколько месяцев, поскольку позволяет им привлекать новых клиентов и удерживать старых, добавил Алексей Глушенков.

"В дальнейшем эти клиенты могут оформить и другие продукты, например, обычный потребительский кредит или ипотеку", - сказал он.

В ЦБ от таких доходных стратегий оказались не в восторге и предупредили о возможных рисках.

"Основной риск в том, что заемщик может слишком увлечься использованием грейс-периода и не успеть погасить долг в этот льготный период. В итоге ему все-таки придется платить проценты по кредитной карте. Условия для грейс-периода могут быть достаточно запутанными, и заемщик далеко не всегда понимает, когда реально заканчивается льготный период. Поэтому важно ограничить выдачу новых кредитных карт и увеличение лимитов по уже действующим картам в отношении граждан с высокой долговой нагрузкой", - заявили в пресс-службе Центробанка.

В АРФГ экспериментировать с "контролируемой просрочкой" тоже не советуют. Достаточно просрочить платеж или нарушить другие условия договора, чтобы банк применил жесткие штрафные санкции. Всего одна ошибка может обойтись заемщику так дорого, что перекроет выгоду от всей этой хлопотной схемы.

"Мало кто из заемщиков, к сожалению, внимательно читает договор и полностью понимает свои риски и возможности. Иногда достаточно пары "инцидентов", чтобы банк потребовал или выплатить намного больше ожидаемого, или вообще закрыть весь кредит досрочно. Весь смысл экономии теряется", - заключил Андрей Андрианов.