Россиянам помогут грамотно распорядиться пенсионным капиталом

Граждане России получат полные сведения о своей накопительной пенсии, сообщает «Парламентская газета».

3 сентября вступает в силу приказ Соцфонда, который вводит новую форму оповещения о состоянии счета накопительной пенсии и о результатах инвестирования пенсионных средств. Более детальная информация позволит россиянам правильно распоряжаться своим пенсионным капиталом.

Накопительная пенсия — это дополнительные деньги к страховой пенсии. С 2002 по 2014 год работодатели перечисляли в Пенсионный фонд России на страховую пенсию 16 процентов от фонда оплаты труда, а еще 6 процентов — на индивидуальные лицевые счета сотрудников для формирования накопительной пенсии. В 2013 году пенсионные накопления были «заморожены», и с тех пор все 22 процента взносов работодателей идут только на страховую пенсию.

У тех, кто официально трудился в период с 2002 по 2014 год, накопительная пенсия не пропала. Есть она и у россиянок, которые использовали для этого свой материнский капитал. Эти деньги находятся у Соцфонда РФ или негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Они инвестируются. По данным Центробанка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в НПФ за 2023 год составила 9,9 процента, пенсионных резервов — 8,8 процента.

Закон позволяет получить накопленные средства в виде единовременной, срочной или ежемесячной выплаты. А для того чтобы грамотно распоряжаться капиталом, нужно знать, в каком состоянии находится пенсионный счет. С 3 сентября граждан более детально проинформируют об их накопительной пенсии. Например, добавлены данные о размере пенсионных накоплений с разбивкой по периодам, а также сведения о суммах гарантийного восполнения и возмещения средств, если со страховщиком что-то случится, и он не сможет выполнить своих обязательств.

В документе указан год, когда пенсионер может подать заявление о досрочном переходе к другому страховщику и переводе к нему своих денег в полном объеме с учетом полученного дохода от инвестирования. Эти сведения позволят минимизировать риски финансовых потерь при смене страховщика и дадут возможность принимать взвешенные решения при управлении финансами.