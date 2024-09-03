Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами оказались звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ-2024.

Он отметил, что есть два пути возможного развития событий. Мошенники либо запрашивают данные карты, пароли из смс и иную информацию, чтобы похитить деньги самостоятельно, либо убеждают людей совершать операции. Это могут быть переводы, оформление кредитов, снятие и зачисление денег в банкоматах.

ЦБ назвал топ-фраз, по которым можно распознать мошенников

«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», — сказал Кузнецов.

Ранее зампред правления банка рассказал о главных стоп-словах и фразах, используемых мошенниками. Это «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет» или «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС».