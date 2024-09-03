Специалист рассказала о способах снизить финансовый стресс при кредитовании

Эксперт по восстановлению кредитной истории, соавтор серии вебинаров по кредитной истории для брокеров Екатерина Шакурова рассказала о способах снизить финансовый стресс при кредитовании.

В беседе с РИАМО она заявила, что многие заёмщики получают зарплату дважды в месяц, и им постоянно приходится думать о распределении бюджета. Таким людям можно сделать рефинансирование и объединить кредиты в один платёж.

«Плюсов из этого заёмщик увидит два: первый — это оплата один раз в месяц в один банк, а не в пять — десять, второй — для улучшения кредитной истории», — пояснила Шакурова.

По её словам, при получении какого-либо кредита лучше обратиться к профессионалам, которые досконально знают условия и программы и подберут оптимальные условия.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала об особенностях рефинансирования кредита.