Россияне назвали размер оптимальной зарплаты

Треть опрошенных россиян (34,3%) считают оптимальным уровнем доходов 180-200 тыс. рублей в месяц, четверть (24,7%) - доход в 200-300 тыс. рублей. Самые высокие ожидания по уровню дохода у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют результаты опроса управляющей компании ПСБ (материал есть в распоряжении ТАСС).

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Согласно опросу, еще 15,3% респондентов считают оптимальным доход в 100-150 тыс. рублей, а 13,2% опрошенных - 100 тыс. рублей. "Более высокие ожидания по доходу (200-300 тыс. рублей) у жителей крупнейших городов: Москвы и Санкт-Петербурга. Такую же сумму назвали респонденты в Московской и Волгоградской областях", - отмечают в УК ПСБ.

Жители других регионов, в частности, Ленинградской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Самарской, Омской, Воронежской, Свердловской областей, Пермского, Краснодарского края и Республики Башкортостан чаще всего называют достаточным доход в 180-200 тыс. рублей. Ответ "200-300 тыс. рублей" стал вторым по популярности в этих регионах.

Доля респондентов с более высокими запросами оказалась ниже. Так, 5,8% опрошенных назвали оптимальным для жизни ежемесячный доход в 300-500 тыс. рублей, 3,8% респондентов обозначили уровень в 500 тыс. - 1 млн рублей, и чуть более 3% - указали оптимальным доход свыше 1 млн рублей в месяц. Большинство (51,5%) респондентов отметили, что размер желаемого дохода для них остался на том же уровне, что в прошлом году. Свыше трети (37,4%) сообщили о росте финансовых амбиций, а каждый десятый (11,1%) заявил, что его запросы стали скромнее.

"Ситуация на рынке труда - "гонка зарплат", связанная с недостатком рабочей силы, динамика инфляции, наличие кредитной нагрузки и в целом рост качества жизни в стране за последние годы способствуют росту финансовых амбиций - ожидания по желаемой зарплате выросли у трети опрошенных россиян", - комментирует руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ Тимур Рамазанов.

Увеличивать свои доходы россияне планируют за счет повышения на работе, смены профессии или дохода от аренды недвижимости (совокупно - 53,5%). Более трети участников опроса (35,4%) не имеют четкого плана, как увеличить уровень доходов в текущем году. 14% планируют в этом году повысить свои доходы за счет инвестиций.

Опрос проводился путем онлайн-анкетирования граждан России трудоспособного возраста из всех регионов страны. В нем приняли участие 1 232 респондента.