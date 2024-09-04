Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снова выросла

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снова выросла. Мониторинг Банка России показал, что в третью декаду августа она достигла 17,49%.

До этого, во вторую декаду августа, ставка фиксировалась на уровне 17,48%.

Средние максимальные процентные ставки по срокам вкладов составили:

на срок до 90 дней — 16,04%;

на срок от 91 до 180 дней — 16,55%;

на срок от 181 дня до одного года — 17,03%;

на срок свыше одного года — 16,14%.

Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов

Средняя максимальная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В топ-десятку банков по вкладам сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, МКБ, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.