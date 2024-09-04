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Когда в России запустят онлайн-продажи алкоголя

Запустить онлайн-продажи алкоголя в России могут не раньше следующего года. Об этом заявил ТАСС в кулуарах ВЭФ президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Когда в России запустят онлайн-продажи алкоголя
© РИА Новости

Эту меру сначала должны одобрить, отметил представитель организации. По словам Соколова, технологическая перестройка займет некоторое время. Он обратил внимание на то, что запрет на дистанционную продажу алкоголя в России действует уже на протяжении 17 лет.

Соколов также отметил, что в настоящее время существует теневой сектор, который генерирует весь этот рынок. Как указал он, «это колоссальный объем выпадающих доходов бюджета. Президент АКИТ заявил о необходимости ввести контролируемую интернет-торговлю алкоголем.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что новая формула расчета пошлин для ввоза водки, настоек, виски, бренди, рома, джина, ликера и другого крепкого алкоголя из «недружественных стран» вместо повышения ставки повлекла за собой ее снижение для недорогих напитков.

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