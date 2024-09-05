Россиянам рассказали о возможности бесплатно списать кредиты

В России действует внесудебная процедура списания долгов, однако прохождение такой процедуры доступно не всем. Издание «Комсомольская правда» узнало у заместителя министра экономического развития Российской Федерации Ильи Торосова, каким критериям нужно соответствовать в данном случае.

Речь идет о процедуре внесудебного банкротства физических лиц. Как уточнил Торосов, человек может воспользоваться ею, если исполнительное производство длится семь лет и более. Кроме того, у должника за время исполнительного производства не должны найти имущество, которое можно взыскать. Исполнительное производство должно быть закрыто, а новое не возбуждено.

Также инициировать процедуру можно, если человек является пенсионером или получает пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом исполнительное производство должно длиться более года. Имущество, которое можно взыскать по долгам, должно отсутствовать.

По словам собеседника, по процедуре внесудебного банкротства можно списать любые кредиты и займы. Он уточнил, что за первое полугодие 2024 года возбуждено 25 325 таких процедур.

Ранее «Известия» сообщили, что долги россиян по кредитным картам возросли почти в 1,5 раза за год, в июле общий объем приблизился к рекордным 5 трлн рублей. Тенденция обусловлена ростом потребительского спроса, инфляцией и отсутствием альтернативы, отметило издание.