«Золотая корона» перестала работать в Молдавии

Жители Молдавии не могут отправлять денежные переводы в Россию и получать их через системы быстрых денежных переводов с приостановлением функционирования в республике российской платежной системы "Золотая корона". Как передает корреспондент ТАСС, в молдавских банках, которые еще на прошлой неделе работали с этой системой, сообщили о приостановлении таких услуг на неопределенный период.

На сайте Eurocreditbank сообщается, что денежные переводы были приостановлены "в связи с необходимыми операционными корректировками". Там заверили, что "прилагают все усилия для как можно скорейшего возобновления данной услуги". В мае в Молдавии перестала работать услуга онлайн-переводов через эту платежную систему. Однако переводы возможно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank.

"Золотая корона" оставалась последней системой денежных переводов, которая продолжала функционировать между двумя странами после присоединения республики к антироссийским санкциям в банковской сфере. Переводы через "Юнистрим" перестали работать в Молдавии летом 2023 года, а через "Контакт" - в феврале текущего года. Банковские карты РФ не функционируют в Молдавии.

За годы независимости безработица вынудила покинуть республику почти треть граждан - свыше 1 млн человек. В основном они сконцентрировались в таких странах, как Израиль, Италия и Россия, а их денежные переводы помогают поддерживать на плаву экономику одной из беднейших стран Европы. Функциональность "Золотой короны" также важна для реализации гуманитарного проекта в Гагаузской автономии, который реализует молдавский оппозиционер Илан Шор. Так социально уязвимые слои населения получают здесь ежемесячную денежную помощь на карты "Мир" Промсвязьбанка.