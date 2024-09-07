Министр транспорта РФ рассказал о резком росте цен на авиабилеты

За полгода цена авиабилетов в России выросла почти на 20% и составила 9150 рублей. Такие данные привел глава Министерства транспорта РФ Роман Старовойт, передает РИА Новости.

На Восточном экономическом форуме министр рассказал о динамике цен на авиабилеты в России. По его словам, в первом полугодии возник большой спрос, вызвавший рост стоимости.

«Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов», — сказал Старовойт.

По его словам, цена выросла на 1550 рублей. Сейчас билет, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в среднем стоит 9150 рублей.

Ранее в Минтрансе обнародовали причины роста цен на авиаперевозки. Помимо спроса и роста пассажиропотока это затраты авиакомпаний и подорожание топлива и наземных услуг.