В Минфине рассказали, как перевести пенсионные накопления на свой счет в ПДС

Минфин России выпустил напоминание о том, что начиная с этого года россияне могут перевести накопительную часть пенсии на свой счет в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Для этого нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПС) из числа операторов этой программы.

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"Есть два основных способа перевода денег из пенсионных накоплений в ПДС. Первый - в пределах одного НПФ. В этом случае заключается договор с выбранным фондом и подается заявление на перевод. Второй способ - это перевод из одного НПФ в другой. Сначала средства переводятся из одного фонда в другой, затем подается заявление на перевод средств в ПДС", - рассказали в Минфине.

Важно учитывать, что по общим правилам пенсионные накопления переводятся на следующий год после подачи заявления. Например, при подаче заявления в 2024 году - до 1 декабря - пенсионные накопления будут переведены в выбранный НПФ в 2025 году. Но можно выбрать и досрочный перевод. У каждого из этих вариантов есть свои особенности.

"Чтобы избежать возможных инвестиционных потерь, можно подать заявление о досрочном переходе в год фиксинга. Фиксинг - это установление гарантированного размера пенсионных накоплений на пенсионном счете в НПФ или на индивидуальном лицевом счете гражданина в Социальном фонде России. Происходит каждые 5 лет после начала формирования накоплений", - пояснили в Минфине.

Если выбрать срочный перевод, то накопления переводятся в выбранный фонд без потери инвестиционного дохода. Однако это занимает пять лет. Например, при подаче заявления в 2024 году пенсионные накопления будут переведены в выбранный НПФ в 2030 году.