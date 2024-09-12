Россияне рассказали, какой доход позволит им не зависеть от кредита

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди россиян и выяснила, какой, по их мнению, должен быть уровень дохода для того, чтобы не зависеть от кредитов. Зарплату в 100 тыс. рублей назвал каждый пятый гражданин РФ, передает агентство «Прайм».

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19,4 процента опрошенных заявили, что ежемесячный доход должен составлять более 250 тысяч рублей. 12,3 и 12,2 процента респондентов назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Доход в 50 тысяч рублей указали девять процентов россиян. Меньшую сумму готовы получать 6,5 процента граждан.

18,7 процента опрошенных убеждены в возможности не зависеть от кредитов при любом уровне дохода. Участие в опросе приняли 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Задолжавшим россиянам станет проще погасить кредиты

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила агентству «Прайм», что повышение зарплат в 5,1% получат 2 млн россиян осенью. По ее словам, индексация необходима для защиты работающих от инфляции.