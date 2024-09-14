Составлен список самых востребованных профессий в России

Самыми востребованными профессиями в России на сегодняшний день являются специалисты в сфере IT и инженеры, рассказал на Всероссийской неделе охраны труда заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий. По его словам, в производственной сфере также фиксируется высокий спрос на сварщиков и токарей, передает ТАСС.

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Востребованы инженерные специальности и сфера IT. И если мы посмотрим на производственную сферу, то тут у нас также большой спрос на рабочие специальности — операторы станков с ЧПУ, это и сварщики, и токари, — заявил Талбацкий.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что с развитием технологий в России начали исчезать печатные профессии, операторы связи и кассиры. Кроме того, менее актуальными становятся фотографы, снимающие на пленку.

Как считает блогер и дизайнер Артемий Лебедев, искусственный интеллект способен заменить редакторов и копирайтеров. По его словам, сегодня спрос на эти профессии снижается, а труд таких специалистов становится бессмысленным. При этом люди, работающие над сценариями и аналитическими статьями, останутся востребованными, уверен Лебедев.

До этого СМИ сообщали, что в России наблюдается большой дефицит кадров в сфере транспорта и логистики. За первую половину 2024 года количество вакансий в данной отрасли выросло на 52%.