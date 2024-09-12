Какие есть льготы для граждан в 2024 году

В 2024 году для целого ряда граждан в России предусмотрены льготы. О них рассказывает РИА Новости в своем материале.

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Авторы напоминают, что льготы могут быть федеральными и региональными. Также сообщается, что их могут предоставлять в материальном (субсидии) и нематериальном виде (скидки на оплату ЖКХ, проезда в общественном транспорте и прочее).

В частности, в Санкт-Петербурге все пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины. Кроме того, в некоторых регионах страны 50% от суммы взносов на капитальный ремонт возвращаются пенсионерам старше 70 лет.

Также авторы отмечают, что в Москве одинокие пенсионеры и граждане старше 80 лет освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов. Кроме того, сообщается, что инвалиды всех групп и семьи, имеющие детей-инвалидов, получают компенсацию в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления.

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.

Также инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют 50% от взносов на капремонт.

Кроме того, льготы предоставляют Ветеранам труда, Ветеранам боевых действий и военным, многодетным семьям, напоминают авторы публикации. К примеру, последняя категория может рассчитывать на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг. Минимальная скидка, установленная федеральными властями составляет 30%, отмечается в материале агентства.