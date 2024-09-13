В России повысят пенсии у трех категорий населения

Пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права людей, которые вышли на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе пенсионеров вырастут с 1 октября. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

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— Повышение пенсий будет 1 октября 2024 года. Оно коснется бывших военных и граждан, которые имеют равные права с военными, бывших сотрудников СВР, ФСБ, МВД, ФСИН, ФСО, СК, МЧС, Росгвардии, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков, — цитирует ее РИА Новости.

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Пенсионеры, которые имеют звания рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, получат дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, офицеры до полковника — 2,5-4 тысячи рублей.

Также увеличится пенсия людей, которые вышли на пенсию по выслуге лет, бывших военных-участников спецоперации, пенсионеров, прекративших работу в августе этого года, уточнила эксперт.

Еще рост пенсий затронет людей, которым исполнилось 80 лет в сентябре текущего года.

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