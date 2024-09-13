В ВТБ раскрыли мошеннические схемы с удаленным доступом

В ВТБ раскрыли мошеннические схемы с удалённым доступом
В ВТБ раскрыли три схемы мошенников с удалённым доступом, которые злоумышленники применяли в период с июля по август 2024 года.
«Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит», — приводит РИА Новости слова руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.
Отмечается, что за последние два месяца на этот вариант пришлось 30-40% атак.
Также большое количество прецедентов было связано со звонками якобы от компании «Мосэнерго» и лже-покупателей с «Авито».
ЦБ назвал топ-фраз, по которым можно распознать мошенников
Сотрудники МВД России ранее ликвидировали сеть нелегальных узлов связи, которые позволяли мошенникам из-за рубежа похищать деньги у россиян.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество киберпреступлений превышает 40% в общем массиве.