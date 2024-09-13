В ХМАО назвали сферы с самым значительным годовым ростом зарплат

Аналитики исследовали рынок вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе и выяснили, что за год заработные платы больше всего выросли у сотрудников сектора безопасности.

Рост составил 76%, а средняя зарплата в этой сфере достигла 74 850 рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на платформу hh.ru.

«В число высокооплачиваемых профессиональных областей также вошли отрасли «Искусство, развлечения, медиа» (+55%, 70 120 рублей), «Маркетинг, реклама, PR» (+51%, 76 800 рублей), а также «Высший и средний менеджмент» (+50%, 119 200 рублей)», — сказано в сообщении.

Меньше всего зарплаты выросли в сфере науки и образования, в розничной торговле, а также в медицине, фармацевтике и продажах.

Ранее сообщалось, что с января по август этого года в России было открыто более 120 тыс. предложений о работе для программистов и разработчиков. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.