В России изменятся пенсии военных с 1 октября

Размер пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним категориям увеличат в России уже со следующего месяца. Об этом заявил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

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Эксперт отметил, что индексация, которая заявлена на уровне инфляции, - один из факторов для корректировки пенсии. По его словам, актуальный параметр индексации, калькулируемый по ожидаемой инфляции, составляет 5,1%. Данное значение превышает ранее заявленное (4,5%).

Специалист подчеркнул, что увеличение суммы пенсии затронет свыше 2,7 миллиона граждан РФ. Как уточнил он, в среднем пенсии военных с учетом прибавки составят более 41,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее «Известия» со ссылкой на подсчеты «СберНПФ» на основе данных Банка России сообщили, что за январь–июнь 2024 года добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продемонстрировали рост в 1,5 раза к уровню аналогичного периода 2023-го. Подобная динамика является рекордной как минимум с 2018-го (тогда начали публиковать статистику). Вместе с тем отмечалось, что во все исследуемые годы фиксировалось снижение взносов, кроме 2021-го.