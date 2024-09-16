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Вкладчикам сообщили, что будет со ставками после нового решения ЦБ

Существенного изменения ставок по депозитам после решения ЦБ повысить ключевую ставку не ожидается, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Вкладчикам рассказали, что будет со ставками после нового решения ЦБ
© ТАСС

В пятницу Банк России на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых.

«В последнее время кредитные организации меняли свою процентную политику, учитывая риски возможного повышения ключевой ставки до 20% до конца года. Это сказывалось на условиях по кредитам и депозитам», — объясняет Зварич.

В частности, по словам аналитика, банки увеличивали ставки по отдельным срокам вкладов, закладывая также возможность более продолжительного удержания высоких ставок в экономике.

«При этом решение регулятора повысить ставку на 100 базисных пунктов до 19% на сентябрьском заседании укладывается в данный сценарий. В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенного изменения ставок по банковским продуктам», — говорит эксперт.

Отдельные банки, которые ранее в качестве базового сценария рассматривали возможность удержания ключевой ставки на уровне 18%, как считает Зварич, могут начать пересматривать условия в соответствии с решением регулятора и сопутствующими сигналами.

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