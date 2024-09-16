В 2024 году ожидается рекордный за 16 лет рост зарплат

В 2024 году средняя зарплата в России увеличится на 16%. Данный рост станет максимальным с 2008-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на макроэкономический обзор, проведенный ЦБ.

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В указанный год повышение было на уровне 27%. Отмечается, что в прошлом году номинальная зарплата составила около 75 тысяч рублей, что означает рост почти на 15% с 2022 года. Если зарплата увеличится на 16%, средняя зарплата за весь 2024 год составит 89 тысяч рублей.

Вместе с тем специалисты ожидают замедления роста зарплат уже в следующем году. Так, в 2025 году прогнозируется рост всего на 9%, в 2026 году - на 7% и в 2027 году - на 6,6%.

Кроме того, аналитики предупреждают о замедлении роста реальных зарплат, которые в этом году вырастут всего на 7,3%. Ключевая причина роста зарплат - дефицит кадров и высокая инфляция, поясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2024 года в России произойдет долгожданное повышение зарплат для работников федеральных учреждений. Это событие коснется преподавателей федеральных вузов, медицинских работников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств, таких как Министерство обороны, МЧС, МВД и Росгвардия.