Россияне рассказали, как часто совершают импульсивные покупки

37% россиян совершают импульсивные покупки всего несколько раз в год, а 16% респондентов никогда не совершают спонтанных приобретений. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования СДЭК и «Сравни.ру».

Доля тех, кто импульсивно покупает что-либо несколько раз в месяц, составила 29%. Каждый десятый (11%) респондент делает это пару раз в неделю. В большинстве случаев на совершение импульсивных покупок россиян наталкивают скидки и акции. Среди наиболее популярных категорий покупок - товары для дома и декор.

Ранее «Известия» сообщили, что каждый второй опрошенный гражданин РФ (53%) имеет накопления на случай непредвиденных трат. А формируют финансовую подушку безопасности 59% респондентов.

Из числа тех, кто формирует финансовую подушку безопасности, каждый третий (28%) откладывает около 10% от ежемесячного дохода, каждый пятый (21%) — от 11 до 24%. Еще 7% респондентов стараются направлять в накопления от 25 до 50% дохода, а 3% опрошенных — более 50%.