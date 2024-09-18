ЦБ планирует внести изменения в программу долгосрочных сбережений

Банк России рассматривает возможность введения 30-дневного периода охлаждения для договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщила Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ, передает «Интерфакс».

По словам Шишлянниковой, ЦБ стремится обеспечить, чтобы расторжение договора в период охлаждения не приводило к утрате права на государственное софинансирование.

«В основном в мире где-то в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты, я думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же мигрировать», — заявила она.

Директор департамента отметила, что ЦБ получал жалобы на мисселинг в ПДС и провел работу с пенсионными фондами для решения этой проблемы.

«Сейчас нормализовалась история. Мисселинг в таком виде, в каком он мог появиться, его, конечно же, не будет», — заверила Шишлянникова.

Период охлаждения необходим для тех случаев, когда клиент, заключивший договор, меняет свое решение после более тщательного обдумывания.

До этого сенатор Ольга Епифанова отметила два ключевых преимущества программы долгосрочных сбережений: государственное софинансирование и налоговые льготы. Программа, стартовавшая в январе 2024 года, позволяет гражданам получать доплаты от государства и вернуть НДФЛ с вложений до 52 тыс. руб.