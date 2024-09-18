Средняя стоимость кредита в России превысила 29% годовых

Полная стоимость кредита наличными в России в августе в среднем составляла 28,7 процента, а в сентябре поднялась до 29,3 процента. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишут «Известия».

Такие условия означают, что за 2,5 года заемщик переплатит более 60 процентов от суммы кредита. Сам объем кредитования снижается третий месяц подряд. В августе выдача составила 507 миллиардов рублей, что на 13 процентов меньше, чем в июле.

Средний чек кредитования сократился до 175 тысяч рублей, а средний срок вырос до двух лет и девяти месяцев. Таким образом, россияне стали брать кредитов меньше, берут их на меньшую сумму, а также увеличивают сроки возвращения.

Тенденцию подтверждают и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их оценке, в августе выдано кредитов на 544 миллиарда рублей, на девять процентов меньше, чем в июле. Представитель банка «Новиком» сообщил, что за август число одобренных займов упало на 40 процентов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заметила, что уровень закредитованности населения пока не критичен, но уже должен вызывать вопросы, особенно на фоне повышения ключевой ставки.

Ранее НБКИ сообщило, что в августе количество выданных кредитов на покупку автомобиля снизилось на 7,6 процента по сравнению с июлем — 144,1 тысячи против 155,9 тысячи. Объем выданных займов упал с 230,3 до 210,6 миллиарда рублей.