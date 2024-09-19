Кого коснется налог на вклады

Россияне, получающие совокупно по вкладам доход меньше 150 тысяч рублей в год, не должны будут платить налоги, а те, чьи доходы со вкладов превышают эту сумму, обязаны будут перечислить в казну НДФЛ либо 13 процентов, либо 15 процентов (если ежегодный доход превышает 5 миллионов рублей). Подавляющая часть населения, примерно 98 процентов, не подпадает под налогообложение вкладов. Об этом на «Финансовых средах» в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

- В начале сентября российским частным инвесторам выплатили доход по их заблокированным на Западе активам за первые полтора года санкций. Как удалось властям добиться справедливости, какой механизм использовали?

- Говорить о том, что в полной мере добились справедливости, пока рано. Тем не менее процесс запущен, и, очевидно, он будет повторяться. Те наши инвесторы, которые покупали иностранные бумаги, могли подать на обмен этих бумаг на средства, которые инвестировали зарубежные инвесторы в наши бумаги. Но прежде всего — в облигации федерального займа и доходы от этих иностранных инвестиций, которые накапливались на специальных счетах в ответ на действия недружественных иностранных регуляторов, заблокировавших в том числе нашим инвесторам возможность пользоваться теми бумагами, которые они приобрели за рубежом. Российские инвесторы могли получить по такой схеме до 100 тысяч рублей. Таким образом удалось поменять соответствующие инвестиции на сумму 8,1 миллиарда рублей, а вообще предлагался в рамках этой процедуры более существенный объем ценных бумаг — на сумму 35 миллиардов рублей.

- В Минфине сообщают, что объем сделок исламского банкинга за последние полгода превысил 5 миллиардов рублей. На ваш взгляд, насколько темпы внедрения этой новации отвечают требованиям времени?

- На самом деле в исламские ценные бумаги инвестировали даже больше — 27 миллиардов рублей. Процесс идет. Сегодня четыре субъекта участвуют в этом процессе: Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня. Наиболее активный — Татарстан: больше половины сделок в рамках исламского банкинга как раз осуществляется в этой республике. В Государственной Думе внимательно следят за процессом, анализируют: возможно, придется подкорректировать законодательство для того, чтобы эти инструменты были более понятны, более эффективны и более активно развивались. Мы как раз в осеннюю сессию обязательно обсудим итоги реализация этого эксперимента. Дальше подумаем, как поменять законодательство для того, чтобы активизировать процесс.

- Ранее вы не исключали, что подобный механизм финансирования будет внедрен в Чувашии. Что-то удалось сделать в этом направлении?

- Пока мы не спешим, надо посмотреть, что необходимо доделать для того, чтобы в четырех субъектах Федерации процесс пошел более активно. Даже в Татарстане я слышу голоса скепсиса, хотя там лично Рустам Минниханов и глава правительства следят за тем, чтобы рынок развивался. И нам постоянно присылают предложения, что необходимо сделать для того, чтобы исламский банкинг развивался более активно.

- Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления россиянам, которые держат деньги на депозитах в банках. Кто в этом году должен заплатить налог со вкладов?

- Те, кто совокупно по вкладам имеют доход меньше 150 тысяч рублей, не должны будут платить налоги, а те, кто имеет доходы со вкладов более 150 тысяч рублей, должны будут заплатить: первая группа — 13 процентов, а те, кто имеет совокупную сумму доходов свыше 5 миллионов рублей в год, они должны будут заплатить 15 процентов. Мы видим, что подавляющая часть населения не подпадает под налогообложение вкладов. Я думаю, процентов 98 не будут никаким образом затронуты этим законодательным решением о налогообложении вкладов. А те 2 процента, которые обязаны будут заплатить налоги, для них этот налог не окажет существенного влияния на доходную часть. Их доходы, видимо, вполне приличные, большие, позволяющие спокойно заплатить налоги.

- В Минфине рекомендуют россиянам не пугаться нынешних ипотечных ставок, потому что и ключевая ставка, а вслед за ней и рыночные могут пойти вниз, и, соответственно, жилищный кредит можно будет рефинансировать. Насколько в принципе это возможно и не окажется ли так, что взял кредит, рассчитывая на то, что ставка по нему будет снижаться, но этого не случилось?

- Вполне допускаю, что такая ситуация возможна: вы рассчитывали, что ключевая ставка начнет снижаться, но этого не произошло, соответственно, и ставки по кредитам в соответствующих банках не стали снижаться. Поэтому я бы относился аккуратно здесь к выбору решения. Думаю, что подавляющее большинство граждан так и делает. Поэтому мы видим замедление кредитования физлиц, в том числе ипотечного кредитования, причем довольно серьезное, особенно в связи со сворачиванием массовых льготных программ. Я думаю, что они реально будут и дальше сворачиваться, пока ключевая ставка не начнет реально снижаться. Соответственно начнут снижаться и проценты по ипотечным кредитам.

Полагаю, что темпы роста ипотечного кредитования в ближайшее время будут отрицательными. То есть меньше и меньше будут брать люди кредиты по такой высокой процентной ставке. Те, кто будет брать, очевидно, будут ориентироваться на программы строителей, которые зачастую позволяют снизить нагрузку на семейный бюджет. Сейчас строительный комплекс начинает снижать цены, представляет разные льготные программы для того, чтобы завлечь покупателей. Это нормальная рыночная ситуация. Многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем это бы они делали, скажем, полгода назад. Ситуация должна быть рыночной, и цены на жилье должны выравниваться на уровне рыночных параметров. Они, на мой взгляд, процентов на 30 должны быть ниже, чем сегодня сложилось на рынке.