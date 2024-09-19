Россиянам назвали прибыльные варианты пассивного дохода

Банковские вклады и облигации при текущей ключевой ставке — это одни из самых прибыльных вариантов пассивного дохода, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее выгодные финансовые инструменты.

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Важно сформулировать цели и задачи этих сбережений, временной период и уровень риска, который готовы принять на себя. У одних людей это последние средства, и для них история надежности остается в приоритете. Если это средства, которыми готовы рискнуть и взамен получить повышенную доходность, это должны быть другие финансовые инструменты Константин Ордов экономист

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«Сейчас в рамках сложившихся процентных ставок, естественно, больший приоритет стоит отдать депозитам, если говорить про краткосрочную перспективу, либо государственным долговым ценным бумагам, которые, безусловно, в настоящее время могут позволить на достаточно долгосрочный период времени обеспечить себя высокой доходностью с гарантированным результатом. (…) Сейчас тот самый момент, когда можно было бы сделать предпочтение в пользу снижения рисков собственных сбережений и инвестиций не в ущерб потенциальной доходности, которая через два-три года уже покажется заоблачной на фоне низких процентных ставок по депозитам и облигациям», — сказал экономист.

Специалист также отметил, что сейчас на фондовом рынке ожидается падение, поэтому в этом случае риски перевешивают потенциальную доходность. Кроме того, он считает, что вложения в жилую недвижимость также недостаточно эффективны.

«В некоторых регионах сейчас на первичном рынке жилой недвижимости наблюдается падение цен. В этом отношении инвестиционные квартиры, которые до этого были достаточно популярным способом сохранения сбережений на долгосрочный период теряют экономическую эффективность», — объяснил он.

По мнению Константина Ордова, никогда не теряют актуальность вложения в драгоценные металлы.

Золото, серебро — все это остается достаточно интересным способом в долгосрочном периоде сохранить свои сбережения Константин Ордов экономист

«Золото как некий базовый актив хоть и не приносит сверхдоходы, но всегда является ценным инвестиционным активом, причем вне санкционных и прочих ограничений, с которыми мы сейчас столкнулись. Это тоже заставило очень многих заняться релокацией объектов инвестирования в своем портфеле», — заключил специалист.

13 сентября Банк России в седьмой раз за 14 месяцев повысил ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. Такую меру объяснили высоким инфляционным давлением. Регулятор не исключает нового увеличения показателя на следующем заседании в октябре.