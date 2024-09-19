Блогеры в России стали меньше зарабатывать

В России зафиксировано резкое сокращение среднего дохода блогеров за год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса по работе со внештатными сотрудниками Solar Staff.

В августе 2024 года доходы блогеров уменьшились в среднем на 13 процентов к уровню такого же периода 2023-го. Заработок инфлюенсеров, оформленных как индивидуальные предприниматели (ИП), продемонстрировал снижение на 57 процентов, до 93,6 тысячи рублей. Доход самозанятых сократился на 43 процента, до 22 тысяч рублей. У работающих как физлиц блогеров доход практически сохранился (17 тысяч рублей).

Наблюдаемая тенденция обусловлена корректировками рекламных стратегий бизнеса. Фирмы сокращают расходы на традиционные рекламные кампании и наращивают инвестиции в контекстную рекламу или собственный маркетинг.

В рекламном холдинге NMi Group отмечают, что на рекламном рынке наблюдается рост популярности performance-кампаний (они нацелены на измеримый результат: покупку, регистрацию и т. п.). Также подчеркивается, что ситуация изменилась в связи с блокировками и замедлением популярных платформ.

Ранее сообщалось, что, по данным НИУ ВШЭ, среди 10% наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тыс. руб.