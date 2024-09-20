Средний размер потребкредита в России снизился

В минувшем месяце средняя сумма выдаваемого в России потребительского кредита оказалась минимальной за последние семь месяцев. Она составила 159 651 рубль, что на 23% ниже значения такого же периода 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

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Средняя сумма выдаваемого в России кредита на покупку автомобиля в исследуемом месяце составила чуть более 1,448 миллиона рублей (-1,15% к показателю июля, год к году снижение оценивается почти в 4%).

Средний чек по ипотеке в августе составил более 4,095 миллиона рублей, что ниже июльского показателя на 8,1% и на 2,6% в годовом выражении. По словам генерального директора БКИ «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, уменьшение среднего чека по потребительским кредитам обусловлено корректировкой лимитной политики кредиторов вследствие регуляторного давления.

«Кроме того, на этот показатель также оказывает влияние рост ключевой ставки, динамика которой вынуждает наиболее платежеспособных потребителей, способных претендовать на большие суммы кредитов, отказываться от получения кредитов», - добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам минувшего месяца банки выдали россиянам 2,196 млн кредитных карт на 288,2 млрд руб. Эти показатели отстают от уровня июля на 5%.