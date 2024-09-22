Стало известно, кому прибавят пенсию с 1 октября

С 1 октября в России пройдет очередная индексация пенсий для некоторых категорий граждан. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Российская газета».

Изначально планировалась индексация на 4,5%, но впоследствии решено проиндексировать на 5,1%. Кроме того, летом повысился процент учета денежного довольствия при назначении пенсии этой категории с 85,47% до 89,83% (в 2012 году было 54%).

«С октября фиксированную выплату к страховой пенсии по старости удвоят для тех, кто отметил 80-летие в сентябре. Дополнительно они будут получать ₽8134,88 ежемесячно, заявление подавать не нужно», — пояснил доцент Финуниверситета Игорь Балынин.

Однако удвоение не коснется пенсий по потере кормильца и инвалидности, кроме инвалидов первой группы. Балынин напомнил, что до сентября члены экипажей гражданской авиации и работники угольной отрасли могут подать заявление для корректировки пенсии с 1 ноября 2024 года.

До этого союз пенсионеров объяснил, почему закон о 13-й пенсии не поможет россиянам.