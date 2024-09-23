В Госдуме предложили организовать выпуск российских минивэнов для такси

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев обратился к главе министерства промышленности и торговли РФ России Антону Алиханову с просьбой организовать производство отечественных минивэнов для такси. Соответствующий документ имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

«В Госдуме на заседании по обсуждению закона о такси была озвучена очень серьезная проблема: для многодетных семей, для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта. Обычными автомобилями такси перевозить их просто невозможно. Что получается? Многодетной семье приходится заказывать две машины такси. Инвалиды же ожидают специальную машину и ждут порой длительное время. Давайте создадим наш российский специализированный минивэн, которым смогли бы пользоваться многодетные семьи, инвалиды, маломобильные граждане. Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу», – отметил Гусев в своем обращении к министру.

Парламентарий выразил уверенность, что так можно решить проблему перевозки в такси многодетных семей и маломобильных граждан.

Ранее в Госдуме состоялось расширенное межфракционное заседание на тему «Год реализации федерального закона о такси: проблемы и пути решения». Спикеры отметили проблемы при вызове такси, с которыми сталкиваются семьи с детьми. Прежде всего, это завышение тарифа, отказ от поездки, отсутствие у водителя детских кресел и бустеров. Права семей с детьми ущемляются.