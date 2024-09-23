Мошенники стали представляться сотрудниками Росфинмониторинга

Росфинмониторинг сообщил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства пытаются обмануть граждан.

Как следует из сообщения в Telegram-канале финразведки, мошенники используют три схемы.

В первом случае злоумышленники могут связаться с гражданами через мессенджеры, отправить фото поддельного служебного удостоверения или иные "документы".

Во втором - с помощью нейросетей мошенники могут сгенерировать голос и даже видеоизображение знакомых, родственников или коллег.

"Если вам пришло голосовое или видео- сообщение с просьбой перевести деньги на некий счет или другим сомнительным содержанием - не спешите расставаться с деньгами, перезвоните адресанту", - отметили в Росфинмониторинге.

Кроме того, аферисты также могут направить ссылку в СМС-сообщении, мессенджере, соцсетях или по электронной почте с целью получить доступ к данным и похитить деньги.