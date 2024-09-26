Мошенники начали красть деньги у россиян под предлогом обновления приложений банков

Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков и просят обновить мобильное приложение, которое на самом деле является вредоносной программой. Ее установка открывает преступникам доступ к дистанционному управлению смартфоном и хищению денег, сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.

"Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты - за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз. Сегодня на нее приходится каждый 10-й звонок в мессенджерах. Аналогичные схемы постоянно используются обманщиками под разными предлогами. Если подобная ситуация произошла с вами, сразу прекратите разговор и обратитесь в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств. Это очень важно, ведь зачастую мошеннические манипуляции оборачиваются для владельцев карт и счетов нулевым балансом", - отметил Чугунов.

По данным пресс-службы, мошенники звонят потенциальной жертве через мессенджеры и представляются сотрудниками банка, убеждая в необходимости установить "правильную версию" приложения. Злоумышленники настаивают на том, что обновить его нужно срочно, иначе банк якобы заблокирует счета и карты клиента. После этого жертве присылают ссылку якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. В это время мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а жертве на телефон приходит смс с кодом для входа, который злоумышленники на экране используют для вывода денег.

Специалисты ВТБ советуют не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, если звонок кажется подозрительным, и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами. В частности, устанавливать приложения, открывать доступ к своему устройству, привязывать чужие банковские карты и счета к своим аккаунтам и переводить денежные средства на неизвестный счет. Сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов. В любой подозрительной ситуации стоит немедленно прервать разговор и позвонить в банк, используя официальные контактные данные.