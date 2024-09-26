Набиуллина заявила о росте кредитного мошенничества в России

В России наблюдается значительный рост кредитного мошенничества. Об этом рассказала председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

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Выступая на XXI Международном банковском форуме, она предложила ввести так называемый «период охлаждения» для кредитов в размере от 50 тысяч рублей. Она отметила, что подобная мера уже применяется для денежных переводов.

По мнению Набиуллиной, это правило должно касаться всех кредитов свыше указанной суммы, так как ограничение только для кредитов с признаками мошенничества может оказаться неэффективным: злоумышленники способны найти способы обойти подобные меры, передает МК.

Ранее россиян предупредили, что этой осенью ожидается крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. В пресс-службе РАНХиГС отметили, что причины носят как технологический, так и политический характер.

Мошенники с недавнего времени стали представляться сотрудниками Государственного архива для получения от жителей Москвы доступа к цифровым сервисам и их данным. Подробнее о новой схеме обмана — в материале «Вечерней Москвы».