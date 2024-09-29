В России подорожает импортная техника в 2026 году

С 2026 года в России ожидается рост цен на импортные товары из-за введения новых пошлин. Правительство собирается снизить порог беспошлинных онлайн-покупок, что означает, что теперь придётся платить пошлину не только на заказы свыше 200 евро, но и на меньшие суммы, сообщает hi-tech.mail.ru. Это нововведение затронет гораздо больше покупателей, так как пошлина будет применяться ко многим мелким покупкам.

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Евразийская экономическая комиссия уже предложила поэтапное снижение порога: сначала до 100 евро, а затем до 50 евро. Вместо 15% пошлины, как это было раньше, планируется установить ставку в 5%. Эти изменения могут ощутимо повлиять на бюджет семьи, ведь теперь даже небольшие заказы могут обойтись дороже.

С 2024 года стоимость товаров свыше 200 евро уже увеличилась из-за новых пошлин. Например, при заказе на 250 евро покупателю придётся платить значительно больше. Крупные ритейлеры поддерживают эту инициативу, так как ожидают, что она приведёт к увеличению доходов бюджета. Основные товары, которые подорожают, будут включать технику и гаджеты от известных брендов.